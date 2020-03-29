Дополнительные выплаты семьям с детьми до трёх лет начнут выдавать с 1 апреля

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать уже с 1 апреля дополнительные выплаты на детей до трёх лет в размере 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Деньги будут выплачиваться в течение трёх месяцев. Соответствующее поручение было опубликовано 29 марта на сайте Кремля.

«Осуществление начиная с 1 апреля 2020 года за счёт средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — цитирует ТАСС текст документа.

Регулярные выплаты малоимущим семьям на детей от трёх до семи лет в размере половины прожиточного минимума начнут осуществлять с 1 июня 2020 года.

Напомним, Владимир Путин во время своего обращения к нации в связи с пандемией коронавируса заявил, что в ближайшие три месяца всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.