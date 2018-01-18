Домен Putin2018.ru зарегистрировали в 2008 году

Домен Putin2018.ru, на котором расположен предвыборный сайт президента Владимира Путина, был зарегистрирован ещё в 2008 году, со ссылкой на программиста Павла Сапачёва пишут «Ведомости».

По словам Сапачёва, он зарегистрировал домен 7 ноября 2008 года, через два дня после того, как занимавший на тот момент пост президента Дмитрий Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства с четырёх до шести лет. О том, что Медведев не будет баллотироваться на новый срок, стало известно осенью 2011 года, а о своём участии в новых президентских выборах Путин заявил в декабре 2017 года.

Сапачёв отметил, что не стал продлевать домен и с 11 декабря 2009 года по 26 июля 2010 года у него не было хозяина. Новый владелец появился 27 июля 2010 года. Данные сервиса Whois показывают, что домен продолжительное время принадлежал физическому лицу и находился у регистратора Webnames. Девятого января 2018 года его перенесли в Ru-Center, а его серверы перешли от imperialspace.org на notamedia.ru. Администратор домена не менялся с марта 2017 года.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что домен Putin2018.ru принадлежал интернет-продюсеру и экс-депутату Госдумы от «Единой России» Константину Рыкову, который вошёл в инициативную группу по выдвижению Путина и «передал домен штабу безвозмездно». Разработчик предвыборного штаба действующего президента — компания Notamedia, её управляющий партнёр Сергей Оселедько сказал, что доменное имя ранее уже было у штаба, а сайт разрабатывался с декабря.

Как следует из информации Ru-Center, уже зарегистрированы доменные имена Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru, а также Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Volodin2024.ru, Dyumin2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru.

Как объяснил гендиректор Reg.ru Алексей Королюк, подобные доменные имена могут регистрировать для продажи и заработке на рекламном трафике.

«Кроме того, домены часто приобретаются аффилированными лицами, которые близки к таким событиям, чтобы позже их подарить, продать или переуступить», — сказал он.

По словам эксперта, когда, как в случае с Putin2018.ru, происходит «точное попадание в цель», за подобные домены могут заплатить десятки тысяч долларов.