Домашняя вечеринка в японском стиле: инструкция «Афиши МС»

На этой неделе мы составили для вас увлекательный маршрут в Японию — страну цветущей сакуры и восходящего солнца! Предлагаем насладиться японской эстетикой и познакомиться с обычаями средневековых самураев в нашей подборке фильмов, приготовить традиционные японские блюда и послушать плейлист, который мысленно отправит вас на вершину горы Фудзияма!

Рецепты

Японская кухня считается одной из самых полезных и здоровых в мире. Предлагаем вам рецепт лёгкого супа с пшеничной лапшой и сладких шариков из рисовой муки.

Рамен с курицей

Ингредиенты:

— куриное филе, 300 г;

— куриные голени, 2-3 шт.;

— лапша пшеничная, 375 г;

— яйца, 4 шт.;

— шпинат, 100 г;

— морковь;

— репчатый лук;

— чеснок, 3 зубчика;

— соевый соус, 4 ст. л.;

— масло кунжутное или любое другое;

— сахар, перец;

— сухой имбирь.

Приготовление:

1. В кастрюлю добавить куриные голени, крупно нарезанную морковь и лук. Залить водой и варить около часа.

2. В получившийся бульон добавить соевый соус, мелко нарезанный имбирь, чеснок и перец.

Довести до кипения, уменьшить огонь и готовить ещё 5 минут. При необходимости в бульон можно добавить ещё соевого соуса или 1 чайную ложку сахара.

3. Сварить лапшу.

4. Куриное филе нарезать на кусочки и обжарить на сковороде.

5. В холодную воду положить яйца и варить 4 минуты.

6. Лапшу разложить по тарелкам и залить бульоном. В каждую тарелку выложить кусочки филе, яйца и горсть шпината. Сверху можно посыпать зелёным луком и кунжутом.

Также вместо курицы можно использовать грибы или баклажаны, их можно обжарить или запечь в духовке.

Данго

Ингредиенты:

— рисовая мука, 200 г;

— клейкая рисовая мука, 100 г;

— сахар, 80 г;

— 1 ст. л. крахмала;

— вода, 400 мл;

— соевый соус, 60 г.

Приготовление:

1. Смешать рисовую и клейкую муку, добавить стакан тёплой воды и замесить тесто. Тесто должно получиться пластичным.

2. Тесто разделить на маленькие кусочки, а затем сделать шарики размером с грецкий орех.

3. На плите вскипятить воду, как только вода начнёт закипать, необходимо добавить рисовые шарики. Во время варки их требуется помешивать, чтобы они не слиплись. Как только шарики всплывут, варить ещё 2-3 минуты.

4. Рисовые шарики выложить на бумажные салфетки. Затем на тонкие бамбуковые палочки, (можно использовать палочку для роллов) надеть по 3-4 шарика.

5. В небольшую кастрюлю добавить сахар, соевый соус, воду 100 мл и крахмал, варить на медленном огне, постоянно помешивая, до того, пока соус не станет густым.

6. Шарики выложить на тарелку и полить соусом. Подавать такие шарики лучше всего с зелёным чаем.

Кино

Предлагаем в эту пятницу насладиться традиционной Японией, её прекрасными пейзажными видами, философией и культурой. Подобрали для вас фильм о настоящих средневековых самураях и киноленту, от просмотра которой вы точно получите эстетическое удовольствие.

«Семь самураев» Акиры Куросавы

Классический фильм о Японии во времена гражданской войны. Фильм погружает в атмосферу традиционной Японии, знакомит с живописными пейзажами, традиционными костюмами и, конечно, с образами самураев. Самурайский дух отлично показан в этой ленте: их принципы, повседневная жизнь, культура и устои.

«Куклы» Такеши Китано

Этот фильм прекрасен своей японской эстетикой, композицией и визуальными метафорами. В основе сюжета — три истории о любви. Идеально подойдёт для тех, кто хочет провести время за просмотром красивого кино.

Музыка

Японский фольклор — это гармоничные мелодии струнных инструментов, поющих чаш, флейты и звуков природы. Подготовили для вас рецепт для спокойного вечера, самосозерцания и хороших мыслей.