Домашняя вечеринка в стиле диско: инструкция «Афиши МС»

Сегодняшний пятничный вечер будет незабываемым! Предлагаем окунуться в эпоху блеска и «вечных» танцев — в мир диско! Для этого мы подготовили для вас инструкцию: рецепты для идеального фуршета, список фильмов о классных диско-танцорах и плейлист с лучшими песнями, под которые зажигала молодёжь на вечеринках в 70-х и 80-х.

Рецепты

На диско-вечеринке хочется только танцевать и веселиться, поэтому лучше всего подготовить лёгкий фуршет с закусками и коктейлями. Предлагаем вам очень простые рецепты канапе из овощей и фруктов. Ну и конечно, без коктейля с кока-колой не обойтись, ведь именно её чаще всего пила молодёжь в 70–80-х на дискотеках.

Канапе с овощами и сыром

Ингредиенты:

— маслины, 8 шт.;

— брынза или моцарелла, 200 г;

— помидоры черри, 4 шт.;

— огурцы, 1-2 шт.;

— салат листовой.

Приготовление

1. Помидоры помыть, вырезать место плодоножки и порезать пополам. Огурец нарезать полукольцами, а сыр — кубиками или прямоугольниками.

2. На шпажку добавить маслину, половинку листового салата и помидор.

3. Затем нанизать сыр и ломтик огурца.

4. Таким же образом сделать ещё несколько овощных канапе. Количество — на ваше усмотрение.

По желанию можно посолить или поперчить блюдо.

Канапе с ананасом, апельсином и куриным филе

Ингредиенты:

— куриное филе;

— консервированные ананасы;

— апельсин;

— чеснок, 1 зубчик;

— специи и соль;

— сухой базилик.

Приготовление

1. Филе посолить, поперчить и добавить специи.

2. На сковороду налить растительное масло, добавить раздавленный чеснок и базилик.

3. Затем добавить куриное филе и обжарить до золотистой корочки. Как только филе остынет, нарезать кубиками.

4. Апельсин и ананас нарезать кубиками.

5. На шпажки сначала наколоть кусочки ананаса, затем апельсина и курицы. После этого добавляем ещё раз ананас и завершаем куриным филе.

Коктейль «Рой Роджерс» (на одну порцию)

Ингредиенты:

— Coca-Cola, 150 мл;

— гранатовый сироп Гренадин, 50 мл;

— свежая или замороженная вишня.

Приготовление

1. В бокал добавить лёд и влить газировку.

2. Затем добавить несколько капель сиропа и тщательно перемешать.

3. Перед подачей украсить вишней.

Кино

Сегодня мы подготовили для вас список самых лучших фильмов в истории диско. Собрали картины, после просмотра которых точно захочется танцевать!

«Слава Богу, сегодня пятница!» Кена Рассела

Прекрасная комедия, в главной роли которой легендарная певица диско — Донна Саммер. Действие картины разворачивается вокруг танцевального конкурса, с каждым героем фильма происходит своя история, и каждый мечтает стать главным танцором. В фильме нет чёткого сюжета, но он отлично погружает в этот мир блеска и танцев. К тому же саундтрек картины прославился на весь мир и продавался даже в СССР.

«Лихорадка субботнего вечера» Джона Бэдэма

Пожалуй, этот фильм можно считать самым значимым в истории диско. После выхода этого фильма американцам окончательно полюбился этот яркий образ жизни и началась настоящая «дискомания». По сюжету бруклинец Тони Манеро, которого играет Джон Траволта, работает в магазине хозтоваров. Кажется, что его жизнь ничем не примечательна, но каждую ночь вместе со своими друзьями герой ходит в клуб 200 Odyssey, и там его знают все как лучшего танцора диско! Его уважают парни, а девушки сходят с ума. Настоятельно советуем посмотреть, чтобы насладиться зажигательными танцами, яркой атмосферой и отличной музыкой.

Музыка

Советуем развесить по дому яркие гирлянды и подготовиться зажигать! Мы составили для вас плейлист с мировыми хитами, которые звучали на самых шумных диско-вечеринках: ABBA, Boney M, Modern Talking, Donna Summer.