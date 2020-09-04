Домашняя вечеринка в стиле буги-вуги: инструкция «Афиши МС»

Заряжаемся хорошим настроением и готовимся к танцам до утра! В эту пятницу мы предлагаем устроить дома настоящую советскую стиляжную вечеринку. Подготовили для вас рецепты вкусных закусок, любимые фильмы советских стиляг и плейлист с легендарными композициями джаза и рок-н-ролла. Следуйте нашим инструкциям и отправляйтесь в эпоху разноцветных нарядов и буги-вуги.

Рецепты

Советские стиляги старались во всём подражать американцам, поэтому для этого вечера мы составили для вас меню из американского фаст-фуда: классический бургер и хрустящие сырные палочки. И не забудьте закупиться кока-колой и вкусными разноцветными сладостями!

Американский бургер

Ингредиенты:

— фарш из говядины, 1 кг;

— свиное сало или говяжий жир, 250 г;

— сливочное масло;

— луковица, 2 шт.;

— булочки для бургера;

— маринованные огурцы, 4 шт.;

— помидор, 1 шт.;

— листья салата;

— кетчуп, горчица, майонез;

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Очистить и мелко нарезать лук. Растопить на сковороде масло, добавить лук и тушить на небольшом огне 5-7 минут.

2. В фарш добавить сало или жир и лук. Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

3. Разделить фарш на 6 равных частей и мокрыми руками слепить котлеты толщиной 2,5 см. Выложить на противень и убрать в холодильник на 30 минут.

4. Нарезать лук тонкими кольцами, а помидоры и огурцы — тонкими кружками. Булочки разрезать пополам и смазать маслом.

5. На сковороде пожарить котлеты, переворачивая каждые 2 минуты. Затем обжарить булочки не более 20 секунд.

6. На нижнюю часть булки положить лист салата, затем котлету, лук, помидоры и огурцы. Верхнюю часть булочки смазать кетчупом, горчицей или майонезом. Закрыть бургер второй булкой.

Сырные палочки

Ингредиенты:

— моцарелла, 400 г;

— яйца, 2 шт.;

— мука, ¾ стакана;

— панировочные сухари, 1 стакан;

— молотый чеснок, 1 ч. л.;

— соль, перец.

Приготовление:

1. Моцареллу нарезать на брусочки. В отдельные миски высыпать муку и панировочные сухари с солью, перцем и чесноком.

2. В миску добавить яйца и слегка взболтать, можно добавить 2-3 ст. ложки воды.

3. Моцареллу обвалять в муке, а затем в яйце. Далее обвалять сырные палочки в панировочных сухарях.

4. Сырные палочки в панировке положить на противень и убрать в морозилку на 40-50 минут.

5. Во фритюрницу или глубокую кастрюлю налить растительное масло. В раскалённое масло аккуратно опустить 1-2 палочки и обжарить до золотистой корочки.

6. Сырные палочки достать и переложить на салфетки, чтобы в них впитались излишки масла.

Кино

Предлагаем этим вечером насладиться черно-белой классикой. В 40-х годах советские стиляги очень любили джаз, особенно творчество Глена Миллера. Фильм «Серенада солнечной долины» считается самым значимым для стиляг, а одна из песен этой картины стала своеобразным гимном этой эпохи.

«Серенада солнечной долины» Брюса Хамберстоуна

Классическая музыкальная комедия. Главная героиня Сони Хени вместе с оркестром отправляется в Солнечную долину, там их ждут невероятные приключения и комичные ситуации. Фильм прекрасен своей атмосферой: красивые пейзажи курорта, колоритные танцы и великолепный саундтрек от легенды джаза Глена Миллера.

«Девушка моей мечты» Георга Якоби

Добрый и наивный фильм с Марикой Рёкк в главной роли. Звезда эстрадных мюзиклов Юлия Кёстер решает отдохнуть от поклонников и покинуть театр, но директор категорически против. Девушка бежит в отпуск тайком, но из-за директорских козней ей пришлось уехать без денег, багажа и билета. В отчаянии девушка просит помощи в первом попавшемся доме.

Музыка

Стиляги надевали яркие наряды, делали объёмные причёски и отправлялись на танцпол! Молодёжь в основном танцевала под музыку Гленна Милера, Бенни Гудмена, Элвиса Пресли и Чака Берри. Поэтому сегодня советуем послушать культовые композиции джаза и рок-н-ролла, а также песни российских рок-музыкантов, на чьё творчество повлияла эпоха советского буги-вуги.