Домашняя вечеринка в испанском стиле: инструкция «Афиши МС»

На этой неделе отправляем вас в жаркую Испанию — на родину корриды и зажигательного фламенко. Подготовили для вас рецепты классической тортильи и вкуснейшего гаспачо, а также фильмы легендарных испанских режиссёров. И не забудьте включить наш плейлист для долгих и ярких танцев!

Рецепты

Кухня Испании очень разнообразна, она сочетает в себе блюда древнеримской, африканской, французской и других национальных кулинарных школ. К тому же традиционная испанская еда готовится очень просто и с небольшим количеством ингредиентов. В этот пятничный вечер предлагаем вам приготовить суп гаспачо из томатов и, конечно, знаменитую испанскую тортилью, которая встречается в каждом баре или ресторане Испании.

Гаспачо

Ингредиенты:

— белый хлеб, 150 г;

— болгарский перец, 1 шт.;

— огурец, 1 шт.;

— чеснок, 2 зубчика;

— красная луковица, 1 шт.;

— помидоры, 1 кг;

— соль по вкусу;

— 1 столовая ложка красного вина;

— оливковое масло, 80 мл;

Приготовление:

1. Хлеб разломить на несколько кусочков и залить тёплой водой.

2. Очистить перец от семян, а огурец от шкурки. Нарезать перец, чеснок, огурец и лук крупными кубиками.

3. Помидоры очистить от кожуры и нарезать крупными кусочками.

4. Все овощи выложить в глубокую кастрюлю, добавить оливковое масло, вино, соль и размоченный хлеб. Полученную массу измельчить блендером.

5. Пропустить массу через сито, чтобы суп стал однородным.

6. Гаспачо подаётся холодным, в суп можно добавить гренки или мелконарезанные овощи.

Тортилья

Ингредиенты:

— растительное масло, 50 мл;

— картофель, 400 г;

— болгарский перец;

— соль, перец;

— куриные яйца, 4 шт.;

Приготовление:

1. Перец очистить от семян и нарезать соломкой, а картошку — тонкими кружочками.

2. В миску добавить яйца, соль и перец. Взбить венчиком до однородного состояния.

3. На сковороду налить масло и разогреть, выложить картошку, посолить. Картошку тушить 15 минут, периодически помешивая.

4. В яичную смесь добавить перец и потушенный картофель. Затем аккуратно перемешать, чтобы картошка не превратилась в кашу.

5. Картофельно-яичную смесь налить на сковороду и жарить в течение 5 минут на слабом огне. Отделить края тортильи от стенок сковороды, а затем закрыть крышкой и готовить ещё 3 минуты.

6. Теперь нужно пожарить другую сторону омлета, для этого нужно убрать крышку, а сверху на сковороду положить большую плоскую тарелку и перевернуть сковороду. Как только омлет окажется на тарелке, аккуратно переложить обратно на сковороду и жарить ещё 5 минут на среднем огне.

7. Также в блюдо можно добавить колбасу или сыр, посыпать сверху зеленью и мелко рубленным чесноком.

Кино

Сегодня подготовили для вас фильмы легендарных испанских режиссёров, которые славятся своим необычным почерком и оригинальным художественным языком.

«Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара

Фильм сразу притягивает своим интригующим сюжетом и актёрской игрой. Эта история о хирурге, который открывает секрет создания искусственной человеческой кожи и втайне от всех начинает ставить опыты над людьми. Считается, что в этом фильме одна из лучших ролей Антонио Бандереса. Картина до последних минут держит интригу, даже если вам будет казаться, что вы всё разгадали, то дождитесь финала — скорее всего, он вас шокирует.

«Море внутри» Алехандро Аменабара

Герой фильма — полностью обездвиженный человек, который 30 лет борется за своё право на добровольный уход из жизни. Фильм поднимает важные жизненные вопросы и с первых секунд погружает в трагичную историю жизни главного персонажа: о его постоянной борьбе, желании быть свободным и силе духа. К тому же в картине прекрасный саундтрек и живописные морские виды, которые доставят вам эстетическое удовольствие.

Музыка

Главная «изюминка» Испании — это яркая музыка с чётким ритмом. Считается, что испанская народная песня одна из самых эмоциональных и страстных в мире. Надевайте свой самый красивый наряд, чтобы устроить долгие горячие танцы!