Домашняя вечеринка в бразильском стиле: инструкция «Афиши МС»

Последний уик-энд августа обещает быть солнечным, поэтому предлагаем это лето проводить жаркой бразильской вечеринкой. Мы подготовили для вас лёгкие рецепты бразильской кухни, фильмы о Рио-де-Жанейро и плейлист с песнями, под которые захочется устроить весёлые танцы. Следуйте нашим инструкциям и отправляйтесь на родину зрелищных карнавалов и самбы.
Рецепты
Национальная кухня Бразилии — это соединение индейской, европейской и африканской кулинарной школы. Мы предлагаем приготовить необычный лимонад из молока и лайма и популярную бразильскую закуску из курицы Кошинья. По легенде, сын Изабеллы Бразильской очень любил жареные куриные ножки, но однажды у повара не оказалось нужного количества ножек, поэтому он сделал форму голеней из теста, а начинку из курицы. Так и появились знаменитые бразильские пирожки.
Кошинья
Ингредиенты:
— куриные грудки, 700 г;
— куриный бульон, 4-5 стаканов;
— морковь, 1 шт.;
— луковица, 2 шт.;
— лавровый лист;
— лайм или лимон, 1 шт.;
— сливочное масло, 2 ст. ложки;
— чеснок, 2 зубчика;
— размягчённый сливочный сыр, 500 г;
— мука, 2-3 стакана;
— яйца, 2 шт.;
— панировочные сухари, 2-3 стакана;
— растительное масло;
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. В большую кастрюлю положить куриные грудки и добавить 2 стакана бульона и лавровый лист.
2. Морковь и луковицу порезать, добавить в кастрюлю. Варить бульон до кипения, а затем ещё 15-20 минут на медленном огне.
3. Бульон слить, курицу оставить охлаждаться.
4. Куриные грудки мелко порезать. Положить в миску вместе с сыром и соком лайма или лимона.
5. Мелко нарезать луковицу и чеснок. Обжарить в сливочном масле до золотистого цвета и мягкости. Лук и чеснок добавить к курице.
6. 3 стакана куриного бульона довести до кипения, постепенно добавляя муку. Варить в течение 2-3 минут. Смесь должна стать густой, как тесто. Затем тесто нужно охладить в холодильнике около часа.
7. Как только тесто будет готово, приступаем к лепке куриных пирожков. Для этого нужно сделать шарики из теста и в каждый шарик положить куриную начинку. Начинка должна быть внутри теста. Тесто завернуть так, чтобы напоминало куриную голень. Выложить пирожки на тарелку.
8. Взбить яйца в миске, высыпать панировочные сухари и добавить соль и перец.
9. Пирожки обвалять в сухарях.
10. Во фритюрницу или кастрюлю налить масло, нагреть до 180 градусов и обжарить до золотистого цвета.
Бразильский лимонад
Ингредиенты:
— коричневый сахар, 1/3 стакана;
— лайм, 2 шт.;
— молоко сгущённое, 2 ст. ложки;
— вода, 500 мл.
Приготовление:
1. Лайм помыть, убрать цедру и нарезать на кусочки. Измельчить в блендере лайм, добавив 50 мл воды.
2. Затем добавить 2 стакана воды и снова измельчить блендером. Получившуюся массу процедить.
3. Добавить сахар и сгущёнку, снова взбить блендером до однородности и растворения сахара.
4. Лимонад подавать охлаждённым.
Лайм можно заменить лимоном.
Кино
У многих бразильское кино ассоциируется с бесконечными сериальными «мыльными операми». Но кинематограф Бразилии бывает совершенно другим — серьёзным, реалистичным и искренним. «Новое бразильское кино» поднимает острые социальные темы в жизни бразильцев и показывает бедноту городов. Мы подготовили для вас два трогательных фильма о семейных взаимоотношениях, человечности и доброте.
«Невидимая жизнь Эвридики» Карима Айнуза
Драматичная история о девушке Эвридике, живущей в 50-х годах в Рио-де-Жанейро. Героиня и её старшая сестра мечтают уехать в Европу, Эвридика хочет стать пианисткой, а Гида жаждет свободы. Главная героиня решается на бегство со своим возлюбленным, но её отец рушит все планы, к тому же отдаляет Эвридику от любимой сестры. На протяжении всей картины Эвридика и Гида пытаются найти друг друга. Фильм раскрывает тему семейных отношений и даёт представление о быте бразильских городов.
«Центральный вокзал» Вальтера Саллеса
В центре сюжета — вокзал с обшарпанными фасадами и бедными приезжими. Бывшая учительница Дора зарабатывает написанием писем для неграмотных людей. Она безразлична к своим клиентам и даже не всегда отправляет письма адресатам. Среди её клиентов есть 9-летний мальчик Жозуо, он пишет своему отцу, которого никогда не видел. Когда мать мальчика умирает, Дора решает найти его отца и получить от этого какую-то выгоду. Несмотря на то, что в начале сюжет развивается трагично, а одна из главных героинь — циничная злая старушка, финал картины получился очень добрым и трогательным.
Музыка
Бразилия славится своими шумными карнавалами и танцами самбо и ламбада. Советуем продумать яркий образ и включить наш плейлист с песнями, которые играют в самые красочные бразильские дни на улицах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.