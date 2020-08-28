Домашняя вечеринка в бразильском стиле: инструкция «Афиши МС»

Последний уик-энд августа обещает быть солнечным, поэтому предлагаем это лето проводить жаркой бразильской вечеринкой. Мы подготовили для вас лёгкие рецепты бразильской кухни, фильмы о Рио-де-Жанейро и плейлист с песнями, под которые захочется устроить весёлые танцы. Следуйте нашим инструкциям и отправляйтесь на родину зрелищных карнавалов и самбы.

Рецепты

Национальная кухня Бразилии — это соединение индейской, европейской и африканской кулинарной школы. Мы предлагаем приготовить необычный лимонад из молока и лайма и популярную бразильскую закуску из курицы Кошинья. По легенде, сын Изабеллы Бразильской очень любил жареные куриные ножки, но однажды у повара не оказалось нужного количества ножек, поэтому он сделал форму голеней из теста, а начинку из курицы. Так и появились знаменитые бразильские пирожки.

Кошинья

Ингредиенты:

— куриные грудки, 700 г;

— куриный бульон, 4-5 стаканов;

— морковь, 1 шт.;

— луковица, 2 шт.;

— лавровый лист;

— лайм или лимон, 1 шт.;

— сливочное масло, 2 ст. ложки;

— чеснок, 2 зубчика;

— размягчённый сливочный сыр, 500 г;

— мука, 2-3 стакана;

— яйца, 2 шт.;

— панировочные сухари, 2-3 стакана;

— растительное масло;

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. В большую кастрюлю положить куриные грудки и добавить 2 стакана бульона и лавровый лист.

2. Морковь и луковицу порезать, добавить в кастрюлю. Варить бульон до кипения, а затем ещё 15-20 минут на медленном огне.

3. Бульон слить, курицу оставить охлаждаться.

4. Куриные грудки мелко порезать. Положить в миску вместе с сыром и соком лайма или лимона.

5. Мелко нарезать луковицу и чеснок. Обжарить в сливочном масле до золотистого цвета и мягкости. Лук и чеснок добавить к курице.

6. 3 стакана куриного бульона довести до кипения, постепенно добавляя муку. Варить в течение 2-3 минут. Смесь должна стать густой, как тесто. Затем тесто нужно охладить в холодильнике около часа.

7. Как только тесто будет готово, приступаем к лепке куриных пирожков. Для этого нужно сделать шарики из теста и в каждый шарик положить куриную начинку. Начинка должна быть внутри теста. Тесто завернуть так, чтобы напоминало куриную голень. Выложить пирожки на тарелку.

8. Взбить яйца в миске, высыпать панировочные сухари и добавить соль и перец.

9. Пирожки обвалять в сухарях.

10. Во фритюрницу или кастрюлю налить масло, нагреть до 180 градусов и обжарить до золотистого цвета.

Бразильский лимонад

Ингредиенты:

— коричневый сахар, 1/3 стакана;

— лайм, 2 шт.;

— молоко сгущённое, 2 ст. ложки;

— вода, 500 мл.

Приготовление:

1. Лайм помыть, убрать цедру и нарезать на кусочки. Измельчить в блендере лайм, добавив 50 мл воды.

2. Затем добавить 2 стакана воды и снова измельчить блендером. Получившуюся массу процедить.

3. Добавить сахар и сгущёнку, снова взбить блендером до однородности и растворения сахара.

4. Лимонад подавать охлаждённым.

Лайм можно заменить лимоном.

Кино

У многих бразильское кино ассоциируется с бесконечными сериальными «мыльными операми». Но кинематограф Бразилии бывает совершенно другим — серьёзным, реалистичным и искренним. «Новое бразильское кино» поднимает острые социальные темы в жизни бразильцев и показывает бедноту городов. Мы подготовили для вас два трогательных фильма о семейных взаимоотношениях, человечности и доброте.

«Невидимая жизнь Эвридики» Карима Айнуза

Драматичная история о девушке Эвридике, живущей в 50-х годах в Рио-де-Жанейро. Героиня и её старшая сестра мечтают уехать в Европу, Эвридика хочет стать пианисткой, а Гида жаждет свободы. Главная героиня решается на бегство со своим возлюбленным, но её отец рушит все планы, к тому же отдаляет Эвридику от любимой сестры. На протяжении всей картины Эвридика и Гида пытаются найти друг друга. Фильм раскрывает тему семейных отношений и даёт представление о быте бразильских городов.

«Центральный вокзал» Вальтера Саллеса

В центре сюжета — вокзал с обшарпанными фасадами и бедными приезжими. Бывшая учительница Дора зарабатывает написанием писем для неграмотных людей. Она безразлична к своим клиентам и даже не всегда отправляет письма адресатам. Среди её клиентов есть 9-летний мальчик Жозуо, он пишет своему отцу, которого никогда не видел. Когда мать мальчика умирает, Дора решает найти его отца и получить от этого какую-то выгоду. Несмотря на то, что в начале сюжет развивается трагично, а одна из главных героинь — циничная злая старушка, финал картины получился очень добрым и трогательным.

Музыка

Бразилия славится своими шумными карнавалами и танцами самбо и ламбада. Советуем продумать яркий образ и включить наш плейлист с песнями, которые играют в самые красочные бразильские дни на улицах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.