Долги МУП «Нижнетагильские тепловые сети» могут быть погашены из городского бюджета 

Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС), которое сейчас является банкротом, Александра Звонарёва подала ходатайство о привлечении муниципального образования Нижний Тагил к субсидиарной ответственности по долгам коммунального предприятия. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство, но рассмотрение дела неоднократно откладывалось, пишет Vtagile.ru. Первое заявление о привлечении к ответственности бывших руководителей предприятия было подано ещё в августе 2021 года.

Согласно ходатайству, кроме муниципалитета долги МУПа должны выплатить его бывшие директора: экс-депутат гордумы Андрей Обельчак, депутат гордумы действующего созыва Михаил Кручинин, Андрей Калаушин, Сергей Козлов, а также ООО «Тагил-Энерго» и его директор Александр Щелкунов. Как утверждает Александра Звонарёва, руководители игнорировали несостоятельность предприятия, по её мнению, средства выводились в фирмы-однодневки.

Напомним, в 2019 году в отношении НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ввели внешнее управление, а в начале 2021 года предприятие признали банкротом. К концу 2021 года насчитали несколько десятков кредиторов предприятия и долг на общую сумму 685 млн рублей. Основными кредиторами являлись АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания», АО «Роскоммунэнерго», а именно Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт», и ФНС.