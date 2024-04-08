Доходы федерального бюджета от нефти и газа выросли почти на 80%

Поступления от нефти и газа в бюджет России в первом квартале 2024 года превысили прошлогодние показатели на 79,1% и составили 2 трлн 928 млрд рублей, следует из данных Минфина. Общие доходы федерального бюджета за три месяца выросли на 53% и достигли 8 трлн 719 млрд рублей.

Расходы госказны в первом квартале оцениваются в 9 трлн 326 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 20,1%, дефицит бюджета составил 607 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 43,2%, до 5 трлн 791 млрд рублей. Исходя из прогноза Минфина, в 2024 году расходы федерального бюджета достигнут 36,6 трлн рублей, доходы ожидаются на уровне 35 трлн, дефицит — 1,595 трлн рублей.