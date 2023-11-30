Доходная и расходная части бюджета Нижнего Тагила существенно увеличатся

Накануне, 29 ноября, в Нижнем Тагиле состоялись публичные слушания по проекту муниципального бюджета на ближайшие три года. Участники мероприятия большинством голосов одобрили предложенный текст главного финансового документа города, сообщает пресс-служба администрации.

С докладом о проекте бюджета Нижнего Тагила на предстоящий 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов перед участниками публичных слушаний выступил замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Он отметил, что документ сформирован в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Нижнего Тагила, в котором заложены параметры роста на предстоящий период.

«Мы видим положительную динамику основных показателей социально-экономического развития города. Например, промышленное производство по сравнению с прошлым годом выросло на 13,2%, сохраняется рост по объёму инвестиций, отмечается рост средней заработной платы. Доходы бюджета-2024 по сравнению с текущим годом увеличатся на 3,453 млрд рублей, а расходы вырастут на 5,856 млрд рублей», — рассказал Бурдилов.

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете города составит 32%, остальную часть формируют межбюджетные трансферты. Также ожидается рост дотаций и субвенций на 35% и 19% соответственно.

«В плане расходов бюджет программный и социально ориентированный. Более 56% расходов будет направлено на финансирование социальной сферы: образование, культуру, развитие физкультуры и спорта. Второй большой блок расходов — средства на содержание и развитие городской инфраструктуры. Он составит 40% от общего объёма денежных средств», — подчеркнул вице-мэр.

Докладчик также остановился на участии города в национальных проектах, шесть из которых реализуются на территории Нижнего Тагила. В 2024 году на эти цели будет выделено 1,409 млрд рублей.

Среди наиболее финансовоёмких проектов, на которые пойдут средства в 2024 году, Алексей Бурдилов назвал: строительство станции водоподготовки «Южная», ремонт дорог, продолжение реконструкции системы теплоснабжения Дзержинского района, формирование комфортной городской среды, реализацию концессионного соглашения в сфере сортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов, реконструкцию и ремонт гидротехнических сооружений, развитие городского общественного транспорта.

Итоговые параметры проекта бюджета города составили по доходам 23 млрд 681 млн рублей, а по расходам — 26 млрд 510 млн рублей. Участники публичных слушаний одобрили текст документа. 132 тагильчанина поддержали представленный проект, ещё пятеро воздержались, против не проголосовал никто.