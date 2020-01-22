«Дочка» РЖД взыскивает с Минфина Свердловской области 118,5 млн рублей

Свердловская пригородная компания (СПК) подала в Арбитражный суд региона очередной иск к Министерству финансов Среднего Урала о взыскании 118,5 млн рублей, пишет Znak.com.

По информации картотеки дел, третьими лицами в деле проходят областное Министерство транспорта и связи, а также ОАО «РЖД». Как следует из данных иска, СПК взыскивает выпадающие доходы и убытки.

Отмечается, что это уже не первое крупное судебное разбирательство между компанией и свердловскими властями — в последние несколько лет железнодорожники ежегодно требуют возместить им потери, возникшие в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения по территории Свердловской области. Речь идёт о разнице между тарифами на пригородные перевозки, которые устанавливаются РЭК Свердловской области, и реальными затратами СПК — эта разница выплачивается из регионального бюджета.

В конце 2018 года СПК требовала возместить ей 85 млн рублей (в удовлетворении требований было отказано), до этого были иски на 130 млн рублей (этот иск до сих пор рассматривается) и на 124,5 млн рублей (в удовлетворении иска отказано).