«Дочка» РПЦ регистрирует товарные знаки для открытия казино

Винодельческое хозяйство «Мезыбь», расположенное в селе Дивноморском под Геленджиком и принадлежащее Русской православной церкви (РПЦ), подало в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков по нескольким видам деятельности, в том числе — «организация казино», пишут «Открытые медиа».

Регистрируются два товарных знака — «Усадьба Мезыбь» и «Старая дорога на Джанхот» — по девяти товарным классам. Помимо производства алкогольной продукции (вино, ликёр, водка, джин и китайский напиток байцзю), речь идёт об услугах гостиниц и пансионатов, а также организации казино и даже проведении квалификационных экзаменов по пилотированию дронов.

Компания «Мезыбь» принадлежит РПЦ: 66,7% находится в ведении Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата и 33,3% — у художественно-производственного предприятия «Софрино», которое занимается производством церковной утвари и также принадлежит РПЦ.

В сентябре 2019 года стало известно, что «Мезыбь» получила лицензию на производство и продажу обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на производство ликёрного вина, которая нужна для производства церковного кагора (этот сорт креплёного вина используется в богослужении).