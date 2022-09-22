Добровольцы, студенты и заводчане: кого встретил журналист АН «Между строк» у военкомата Нижнего Тагила в первый день после объявления частичной мобилизации в России 

Сегодня, 22 сентября, в военном комиссариате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации, объявленной накануне президентом России Владимиром Путиным. На совещании присутствовали глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, вице-мэр Вячеслав Горячкин и военный комиссар города Александр Вострилов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, муниципалитет окажет содействие военкомату в рамках организации частичной мобилизации, в первую очередь речь идёт об обеспечении транспортом.

Уже сегодня утром к зданию военкомата на Вагонке прибывали автобусы с сотрудниками крупных городских предприятий. В течение дня у здания можно было заметить и студентов, которым заранее было назначено явиться именно в этот день с приписным удостоверением. Но сотрудники военкомата отказались их принимать, объяснив, что сегодня идёт работа с мобилизованными тагильчанами и добровольцами.

Журналист АН «Между строк» встретила сразу двоих мужчин, готовых отправиться на Украину по собственному желанию. 40-летний тагильчанин явился в военкомат без повестки. Ранее он уже служил и сейчас, по его словам, готов отдать долг Родине, потому что патриот. Ещё один доброволец, 29-летний вахтовик, пришёл в военкомат, чтобы принять участие в СВО.

В самом военкомате давать комментарии журналистам отказались.