До конца июня из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Турцию

В конце июня из аэропорта Кольцово можно будет улететь в Анталью и Даламан. Туроператоры уже начали продажу туров, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

«По заказу туроператоров авиакомпания Azur air ставит рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Уфы. С 18 июня ожидаются ежедневные вылеты из обоих городов», — сообщили в АТОР.

Кроме того, из Екатеринбурга и Уфы Azur air планирует запустить чартеры в Даламан. Эти рейсы хотят осуществлять с 21 июня два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Цены на билеты в ближайшее время появятся в системах бронирования туроператоров.

AZUR air — российская авиакомпания, которая выполняет перевозки по международным и внутрироссийским направлениям в интересах нескольких крупных российских туроператоров. Как говорится на сайте организации, она входит в 500 крупнейших по выручке компаний России по версии рейтинга РБК за 2021 год.