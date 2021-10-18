​​​​​​​До конца 2022 года в трёх регионах России начнут выдавать электронные паспорта

Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года в трёх пилотных регионах, сообщил «Интерфаксу» глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трёх субъектах РФ сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, согласовано, что электронный паспорт будет представлен в двух видах. Первый — это смарт-карта, которая должна заменить традиционный бумажный паспорт. На чипе смарт-карты будут храниться необходимые сведения о гражданине. Кроме того, для граждан появится мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях показывать не смарт-карту, а специальный QR-код.

По словам Шадаева, уже почти завершены согласования проекта, до конца года планируется выход указа президента.