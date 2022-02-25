Дни открытых дверей ŠKODA KODIAQ

25.02.2022 11:16
С 26 февраля по 6 марта презентация обновлённого ŠKODA KODIAQ в Европа Авто Тагил. Приглашаем вас на презентацию обновлённого ŠKODA KODIAQ.
С 26 февраля по 6 марта в Европа Авто Тагил. В эти праздничные дни вы познакомитесь с новым ŠKODA KODIAQ, а также погрузитесь в атмосферу семейного волшебства.
В программе вас ждут:
- путешествие в мир вкусовых, автомобильных, музыкальных, творческих впечатлений;
- тест-драйв ŠKODA KODIAQ FL;
- подарки от ŠKODA в Нижнем Тагиле;
- мастер-класс по изготовлению саше / аромат KODIAQ;
- мастер-класс кристалл KODIAQ;
- угощения;
- детский тест-драйв и аниматоры для детей.
Зарегистрироваться на мероприятие.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1!