Дмитрий Шамин покидает пост руководителя Службы заказчика горхозяйства

В ближайшее время директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Дмитрий Шамин покинет свой пост, сообщает источник АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила. Причины отставки, как и имя нового руководителя СЗГХ, не уточняются. В пресс-службе мэрии не опровергли и не подтвердили данную информацию, отметив только, что «в настоящий момент Шамин выполняет свою работу».

Приглашённый лично главой города Дмитрий Шамин возглавил одно из ключевых муниципальных учреждений в конце июля 2018 года после того, как Владислав Пинаев уволил Сергея Бобрецова.