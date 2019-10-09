Дмитрий Медведев рассказал, как будет проходить модернизация первичного звена здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о подготовке проекта модернизации первичного звена здравоохранения в России.

«Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены», — доложил глава кабмина.

Как пишет ТАСС, Медведев сообщил, что на сегодняшний день первоочередной задачей является улучшение качества первичной медицинской помощи. Он особо подчеркнул, что состояние больниц и поликлиник на местах «весьма сложное, в некоторых местах — просто тяжёлое». Поэтому в ближайшее время в рамках подписанного постановления в России будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения.

«Их очень много, и они в очень разном состоянии: какие-то из них приличные, приемлемые, какие-то в весьма и весьма непростом состоянии в настоящий момент находятся, это прежде всего как раз первичное звено — ЦРБ, поликлиники», — отметил премьер.

После этого регионы должны будут предусмотреть новые схемы размещения объектов здравоохранения.

«Дальше, с учётом этих схем и тех паспортов, которые будут утверждены, начнётся осуществление либо строительства новых больниц и поликлиник, либо их модернизация и реконструкция там, где это возможно, либо капитальный ремонт, поскольку многие из них ремонтировались очень давно и это, очевидно, требуется», — доложил Медведев.

До 1 июля 2020 года власти на местах должны утвердить региональные программы модернизации, а правительство обеспечит их необходимым финансированием в той пропорции, о которой будет достигнута договорённость с субъектами РФ.