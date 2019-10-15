Дмитрий Медведев проведёт в Екатеринбурге совещание о качестве дорог

В Екатеринбург пройдёт совещание о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое проведёт премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как пишет Znak.com, на встречу приедут два федеральных министра и семь губернаторов.

По данным издания, совещание должны посетить министр транспорта Евгений Дитрих и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Также ожидается, что на встрече будут присутствовать глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Также ожидается, что приедут несколько заместителей министров и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Помимо этого Дмитрий Медведев примет участие в форуме «Дорога», который пройдёт в конгресс-холле Екатеринбурга с 16 по 18 октября.