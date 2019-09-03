Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на развитии рынка жилья

На совещании о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства, которое прошло 3 сентября, Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья.
«Ситуация на нём непростая, хотя она имеет тенденцию к тому, чтобы выравниваться. Мы, действительно, стали строить больше. Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны», — заявил Медведев.
Премьер-министр отметил, что отдельное внимание в бюджете должно уделяться модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.
«Мы продолжаем работу по полной или частичной замене изношенного оборудования, из-за которого в основном все аварии и случаются. Чтобы регионам было проще найти деньги на это, дополнительную поддержку оказываем за счёт средств фонда по реформированию ЖКХ», — цитирует ТАСС главу кабмина.