Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на развитии рынка жилья

На совещании о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства, которое прошло 3 сентября, Дмитрий Медведев призвал правительство сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья.

«Ситуация на нём непростая, хотя она имеет тенденцию к тому, чтобы выравниваться. Мы, действительно, стали строить больше. Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди все равно этим процентом далеко не всегда довольны», — заявил Медведев.

Премьер-министр отметил, что отдельное внимание в бюджете должно уделяться модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.