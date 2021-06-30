Для взрослых и раскованных зрителей: в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль провокационных фильмов

Фестиваль провокационного кино «Шок Shorts-2» (18+) пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец» с 8 по 14 июля. На нём покажут девять короткометражек разных жанров от режиссёров из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии.

«Тебя сложно шокировать, напугать или заставить покраснеть? Мы принимаем вызов! Эротика, ужасы, безумие и полная вседозволенность на больших экранах! Фильмы только для взрослых, бесстрашных и раскованных. Это самый провокационный фестиваль лета», — анонсируют киносборник организаторы проекта.

Общая продолжительность киноальманаха составит 85 минут.

Напомним, 7 июля в 18:00 «Красногвардеец» (единственный из тагильских кинотеатров) покажет новый фильм уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”» (18+). Эта лента снималась в Свердловской области с участием актёров из Екатеринбурга. Картина ранее получила «Серебряного Георгия» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).