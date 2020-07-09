Для возведения моста через Тагильский пруд пришлось проложить временную дорогу на правом берегу

При возведении моста через Тагильский пруд подрядчикам пришлось проложить временную дорогу на правом берегу водоёма — от Свердловского шоссе до места нахождения будущего сооружения. Временную дорогу вели через переезд возле станции «Старатель», в обход железнодорожной ветки, идущей вдоль автомагистрали.

«От железной дороги до места строительства пришлось засыпать большой объём скалы, тут свыше 50 тысяч кубометров уже высыпано. Плюсом к этому вдоль путей высыпано ещё 8 тысяч кубов скального грунта для подготовки дорожного основания. Перед началом работ здесь не было никакого поля, был густой лес, вырубили около 7 тысяч деревьев», — рассказал директор подрядной организации «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Объём выполненных работ на правом берегу Тагильского пруда на этой неделе положительно оценил мэр Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас подрядчики занимаются обустройством ливневой канализации и подготовкой основания постоянной дороги. Со стороны левого берега готовы уже две опоры будущего сооружения.

«На правом берегу на суше строим восьмую, — отметил руководитель проекта “АльмакорГруп” Вячеслав Назаров. — Ещё пять будут в воде. Мост будет высотой 12 метров. Глубина пруда в районе строительства — от 4,5 до 8 метров. Поэтому почти все сваи для опор в 16 метров. Более короткие используем только на берегу в тех местах, где на глубине около 4 метров упираемся в неразборную скалу».

Напомним, мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Он соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. При строительстве моста будет использована продукция и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. При этом ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.