Для водителей в России могут ввести новый штраф

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет «Парламентская газета». Инициативу 20 июня рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Для того чтобы штрафовать водителей, предлагают использовать систему «свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее. Сегодня для проезда по таким трассам автомобилисту нужно остановить машину на пункте взимания платы, а строительство таких пунктов, указывает издание, недёшево и компенсируется за счёт повышенного тарифа на проезд.

В правительстве подчёркивают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить «хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку».

«Ещё одним примером является состав правонарушения за безбилетный проезд в метро с санкцией в размере 1 тысячи рублей, установленной столичным КоАП», — говорят авторы инициативы.

Собранные при штрафовании деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов. На данный момент в России платные дороги общей протяжённостью более 1,3 тысячи километров действуют в 13 регионах: в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.