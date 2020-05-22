Для уральских предпринимателей организовали бесплатную бизнес-прокачку с участием губернатора Куйвашева, консультанта ООН и других VIP-гостей

Предпринимателей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области приглашают на бесплатный антикризисный онлайн-коннект «Самое время». Масштабное мероприятие будет проходить с 26 по 28 мая с участием свердловского губернатора Евгения Куйвашева, ведущих бизнес-консультантов и экономистов. Предпринимателям на примере реальных кейсов расскажут, как в разгар пандемии не только сохранить, но и развивать своё дело, почему KPI — это неверный способ оценки работы сотрудников, а также в какие отрасли сегодня выгодно инвестировать.

«Я уже зарегистрировался для участия в мероприятии и всем другим тоже категорически рекомендую это сделать, — говорит руководитель центра “Мой бизнес” в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — В первый день будут выступать топовые спикеры мирового уровня. Например, профессор Дартмутской школы бизнеса Маршал Голдсмит. Он консультирует такие крупные компании, как World Bank, Ford, Intel, WALMART, Сбербанк. Из наших будет бизнес-пророк Михаил Хазин. Поговорим о том, как коронакризис повлиял на мировую экономику. Во второй день будем обсуждать отдельные отрасли. Общий поток участников распределится по интересам. Кто-то будет говорить про спорт и фитнес, кто-то — про ресторанный бизнес, кто-то — про интернет-маркетинг. Третий день станет итоговым. Рассмотрим интернет-площадки для торговли: Ozon, Wildberries, Mail.Ru Group, Яндекс.Маркет (Беру). Их представители расскажут о заинтересованности в среднем и малом бизнесе на территории нашей области».

Согласно программе онлайн-коннекта «Самое время», на день открытия запланированы выступления свердловского губернатора Евгения Куйвашева, министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы. Своими знаниями и опытом с бизнесменами поделятся в числе прочих эксперт по стратегическому управлению Coca-Cola, Nestle, 1С Сергей Макшанов и консультант Toyota, Mercedes и ООН Алан О'Нэйл. Они дадут свои прогнозы по развитию экономики после пандемии.

27 мая предпринимателям будут предложены для обсуждений сразу 12 специализированных направлений: Invest in Ural, «Спорт и фитнес», «Ресторанный бизнес», «Региональные чемпионы», «Бьюти-отрасль», «Интернет-маркетинг», «Акселератор производства», «Реклама и продакшн», «Креативная сфера», «Онлайн-торговля», «Фэшн-индустрия». Ещё одна секция — «Туристическая отрасль», для участия в ней записались уже 247 человек. Также на этот день запланирован специальный эфир от INNOPROM.

В рамках онлайн-коннекта будет работать наставническая гостиная. Стартаперы смогут познакомиться с опытными предпринимателями и получить от них индивидуальные консультации по своим бизнес-проектам.

Антикризисный онлайн-коннект «Самое время» посвящён Дню российского предпринимательства и организован Министерством инвестиций и развития Свердловской области, СОФПП и Агентством по привлечению инвестиций региона. Для участия в нём необходимо зарегистрироваться. Всё абсолютно бесплатно. Доступ к трансляциям можно будет получить с любого устройства жителям разных регионов России. Всего на мероприятие уже зарегистрировались более 700 человек.