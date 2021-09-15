Для Свердловской области закупят 12 школьных автобусов и 20 машин скорой помощи

Правительство России планирует закупить для Свердловской области 12 школьных автобусов и 20 автомобилей скорой помощи до конца текущего года, распоряжение о закупке подписал премьер Михаил Мишустин. Информация о закупке появилась на сайте правительства России.

Во все регионы до конца года суммарно поступит почти 6 тысяч таких автомобилей. В июле на эти цели из резервного фонда было выделено более 15,3 млрд рублей, из них на закупку школьных автобусов предусмотрено почти 10 млрд рублей. Это позволит приобрести 4187 новых машин. Большинство из них будет направлено в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы. Остальная часть средств — более 5,5 млрд рублей — пойдёт на закупку автомобилей скорой помощи. На эти деньги будет приобретено 1624 машины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны.

«Появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удалённых районов. С его помощью школьникам будет удобно добираться до места учёбы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам», — отметил Михаил Мишустин.

Поставку новых автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы обеспечит Минпромторг. Также подписано постановление о наделении Минпромторга правом по выплате аванса в размере до 100% при заключении госконтрактов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи, а также услуг по их доставке до потребителей. Это позволит оперативно довести средства до производителей, минимизировать объём привлечённых кредитных средств и ускорить доставку машин в регионы.

Обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов правительству поручил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию. При этом за счёт средств федерального бюджета должно быть закуплено не менее 4 тысяч новых автобусов ежегодно и не менее 5 тысяч машин скорой помощи для сельских поселений в 2021–2023 годах. Вся техника должна быть российского производства.