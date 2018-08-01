Для скрывшихся с места ДТП водителей с 2019 года введут уголовную ответственность

Уголовная ответственность для водителей, которые уехали с места аварии, повлекшей тяжкие последствия, появится в 2019 году, со ссылкой на пресс-центр МВД России пишет ТАСС. Ведомство разработало соответствующий законопроект.

Как пояснили в министерстве, сейчас в отношении пьяных водителей, скрывшихся с места происшествия, невозможно применить меры уголовной ответственности — это связано с тем, что спустя некоторое время после аварии сложно установить факт употребления водителем алкоголя или наркотиков.

Существование этого законодательного пробела Конституционный суд России признал в конце апреля. Один из вариантов поправок — установление уголовной ответственности за оставление места аварии для всех водителей.

«В соответствии с требованиями Конституционного суда РФ указанные изменения должны быть приняты федеральным законодателем не позднее чем через год после вступления постановления в законную силу, то есть до 25 апреля 2019 года», — сообщили в МВД.

В настоящее время законопроект проходит внутриведомственные согласования, после чего будет в установленном порядке направлен в государственные органы для рассмотрения.