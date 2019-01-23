Для сбежавших с места ДТП водителей ужесточат ответственность

В России планируется ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места серьёзной аварии, приравняв их к пьяным виновникам ДТП, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект уже поддержали депутаты комитета Госдумы по госстроительству.

Сейчас пьяные автомобилисты, совершив тяжкое ДТП, намеренно сбегают с места аварии, а спустя время приходят с повинной, но уже в трезвом виде. В таком случае виновного наказывают по статье 264 УК РФ, но как трезвого.

По действующей статье УК РФ в ДТП с двумя погибшими трезвый водитель может получить до пяти лет тюрьмы, пьяный — на четыре года больше. Соответственно, в случае принятия поправок к сбежавшим с места аварии водителям будет применяться усиленное наказание вплоть до 9 лет лишения свободы.