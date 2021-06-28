Для получения пенсий и пособий жителям Нижнего Тагила придётся перейти на карту «Мир»

С 1 июля 2021 года все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты от Пенсионного фонда исключительно на карты национальной платёжной системы «Мир» либо на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.

При этом возможность получать денежные средства через почту, наличными со счетов, к которым не привязаны карты, а также другими способами остаётся.

«Тех, кому доставляли пенсию и пособия почтой, организацией альтернативной доставки или зачисляли на счёт, данные изменения не коснутся. Оформлять карту “Мир” этой категории граждан необязательно», — рассказали АН «Между строк» специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле.

Обязательный переход на карту «Мир» касается только тех, кто получает пенсии и иные выплаты на счета банковских карт других платёжных систем, например MasterCard или Visa.

Если по каким-то причинам пенсионер не получил карту «Мир», выплаты будут также зачислены в установленные сроки. При этом в течение 10 дней банк должен связаться с клиентом и оформить ему карту «Мир», с помощью которой можно будет получить пенсию или пособия.

Изначально перевести пенсионеров на карты национальной платёжной системы планировалось до 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии сроки несколько раз смещались.

«Большинство банков не меняли номер расчётного счёта, а просто открывали для пенсионеров новую карту платёжной системы “Мир”. Таким образом, обращаться в органы ПФР (Пенсионный фонд России) у граждан не было необходимости», — уточняют в Управлении Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле.

Подать заявление на смену способа доставки можно через личный кабинет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ без личного обращения в управление.

Через банковские учреждения пенсию получают 85 тысяч жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, из них 77 тысяч человек пользуются Сбербанком.