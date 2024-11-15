Для Нижнего Тагила в ИК-5 изготовят 8 остановочных комплексов

Заключённые исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила изготовят для города 8 остановочных комплексов. Как отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, трудоёмким процессом занимаются как осуждённые с большим опытом работы, так и недавно получившие квалификацию в ПТУ № 242 при исправительной колонии.

«Тем не менее коллектив слажен и работает отлично. Старшие товарищи по цеху обучают молодых тонкостям работы и помогают освоиться. Данное производство налажено и с хорошей стороны зарекомендовало себя, поэтому разнообразные заказы различной сложности поступают на постоянной основе», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в ИК-5 уже изготавливали остановочные комплексы для Тобольска.