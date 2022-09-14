Для Нижнего Тагила стала доступна новая интерактивная карта по сортировке мусора

Губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети рассказал о новой интерактивной карте Свердловской области, на которой указаны места, где можно сдать различные виды отходов на переработку.

На специальной Яндекс.карте обозначено не только расположение пунктов приёма, но и время их работы, а также указано точное местонахождение специальных контейнеров для разных видов отходов. Кроме того, на интерактивной карте специальными значками отмечены пункты приёма макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды и детских игрушек.

Например, в Нижнем Тагиле одежду и обувь можно сдать в храм Сергия Радонежского на Металлургов, 32, ртутьсодержащие отходы принимают на Красноармейской, 79к и по адресу Черноисточинское шоссе, 31б. Пластик, автомобильные покрышки, резину, автомобильные масла и аккумуляторы примут сотрудники ООО «ЦГС» на Пархоменко, 38.