«Для нас самое главное — соответствовать высокому стандарту качества». Екатеринбургский предприниматель с нуля создал российский бренд мужской одежды Buchner

В нынешней экономической ситуации, связанной с санкциями, уходом из страны иностранных компаний и разрывом сложившихся за многие годы логистических цепочек, особую актуальность приобретает вопрос замещения на российском рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали в Екатеринбурге в недавно открывшемся магазине современной премиальной мужской одежды Buchner, которая не уступает по качеству зарубежным аналогам, и поговорили с создателем бренда Александром Бухнером об особенностях и перспективах его бизнеса.



Александр Бухнер



Александр Бухнер задумался о создании собственного магазина мужской одежды в декабре 2022 года, после того как известные зарубежные бренды покинули российский рынок и возникла потребность в замещении освободившейся ниши.

«Всё началось в прошлом году во время развития фэшн-упаковки в сегменте среднего и малого предпринимательства. Было заметно движение иностранных фэшн-компаний, которые потихонечку начинали освобождать российский рынок. Мысль о создании российского продукта, который сейчас в большом дефиците, генерировалась, набирала обороты, и в конце декабря 2022 года мы подошли к реализации. В то время уже появилось много предпринимателей, занимающихся женской одеждой, поэтому я точно решил, что нужно создавать мужской сегмент. Я руководствовался и личными мотивами: хорошая, качественная одежда нужна и мне самому, мне в целом эта тема интересна. Вплоть до того, что сейчас я думаю пойти учиться на профессионального дизайнера одежды», — рассказывает Александр Бухнер.

Александр с командой написали план действий по реализации проекта. В начале января 2023 года они определялись с первой коллекцией. Разрабатывали визуальные идеи стиля одежды, прикидывали необходимый объём продукции, размерный ряд и цветовую гамму. Весной бизнесмен отправился на выставку текстильных материалов и фурнитуры в Москву, где отобрал всё необходимое, после чего перешёл к производственному процессу. Началась работа с технологами и швеями.

«Мы работаем со швеями из Екатеринбурга и Свердловской области. Российских тканей на выставке представлено не было, поэтому мы работаем с материалами из Италии, Турции и Индии. Наш первый ассортимент изготовлен из 100-процентного хлопка и 100-процентного итальянского льна. Во время изготовления коллекции дизайнер отрисовывал модели одежды по нашим предложениям. А также были использованы референсы готовых изделий из Испании, но мы понимали, что всё заимствовать нельзя, нужно что-то адаптировать под российский рынок, ментальность и особенности строения тела. На Урале много крепких и высоких ребят, это стоит учитывать», — говорит Александр.

Первая коллекция Buchner посвящена стилю минимализм. В ней использованы базовые цвета, модели, которые можно с лёгкостью миксовать между собой. В итоге получился расслабленный стиль для деловых людей — бизнес-кэжуал.

Процесс изготовления изделий занял два месяца. В это время Александр начал поиск места для магазина. Выбор пал на Ельцин Центр, так как он привлёк своей доступностью, парковкой, хорошими условиями по аренде и расположением.

«Мы начали процесс согласования расположения магазина в Ельцин Центре. Сделать это было непросто, так как у нас еще не было чёткого имени и продуктов, которые администрация центра может оценить. Мы прошли несколько этапов согласования и в конце мая получили ключи от помещения. За июнь мы сделали ремонт, а в процессе думали о том, как в дальнейшем продвигать наш бренд. У нас была концепция дизайн-проекта, которая понравилась администрации центра. Генеральный директор Ельцин Центра стал нашим первым клиентом. Я вижу, что сейчас он ходит в нашей одежде, значит, она ему понравилась», — вспоминает предприниматель.

Александр контролировал все этапы ремонта помещения вместе с другими профильным специалистами. Он был полностью включён в процесс, так как считает, что уютное и удобное место — это одно из главных составляющих магазина мужской одежды. Бутик полностью сделан в стиле ДНК бренда, в концепции присутствует фирменная цветовая гамма, натуральное дерево, а также минимализм. Открытие состоялось 10 августа текущего года.

«Девушка, например, может с лёгкостью купить себе одежду в интернет-магазине или в небольшом шоуруме. У мужчин с этим гораздо сложнее. Им нужно прийти, посмотреть, померить, а также заручиться поддержкой девушки. У нас же очень много сомнений по поводу выбора одежды. С помощью дизайна интерьера мы показали, как видим нашу одежду в пространстве», — считает мужчина.

Сейчас Александр занимается развитием пиар-кампании, привлекает стилистов города, проводит студийные съёмки одежды с участием профессиональных моделей, раскручивает социальные сети и сайт. Каждый день в интернет-сообществе бренда можно увидеть посты со стилизованными образами, которые подходят под разные события или официальные мероприятия.

«Перед запуском сайта мы обратились в модельное агентство и отобрали моделей для съёмки. Она прошла именно для наполнения карточек товара на нашем сайте. В течение месяца мы делаем 3-4 студийные съёмки и в свободной локации. Наш продюсер, который занимается продвижением продукта в интернете, — профессиональный фотограф, поэтому у нас получаются очень красивые фотокарточки. Каждый день в обязательном порядке в соцсетях появляется новая фотография нашей одежды, с помощью них мы передаём эмоциональный настрой образа», — говорит Александр.

Без трудностей не обошлось. Александру пришлось не только решать технические и организационные проблемы, но и преодолевать собственные страхи и переживания. Он хотел добиться качественного пошива, благодаря которому вещи будут долговечны и смогут прослужить своему владельцу не один сезон.

«Перед началом реализации проекта я ощущал ответственность перед своим потребителем, я не хотел его разочаровать. Главная сложность, с которой я столкнулся, — это мои страхи и переживания. Если говорить про технические вопросы, то это сроки производства изделий в швейных цехах. Мы немного в них не уложились. Сверхпедантичность — наша отличительная особенность. Мы очень внимательно относимся к мелочам и концентрируемся на клиенте, на его запросах и потребностях. Мы не уходим просто в коммерческую составляющую, где купили, продали, не учитывая материал и срок службы. Мы покупаем максимально дорогую ткань, фурнитуру, делаем дорогие варианты пошива. Нам важно соблюсти качество», — говорит бизнесмен.

Сейчас заканчивается процесс разработки осенней коллекции, к которой добавилась аксессуарная группа: шарфы и шапки. В весенней коллекции Александр хочет отобразить стиль своих предков — поволжских немцев.

«У меня есть сохранившиеся фотографии родственников, поволжских немцев. В весеннюю коллекцию мы будем закладывать в концепцию их стиль одежды, который уже присутствует у известных брендов в мире. Все мы знаем, что мода циклична. Посмотрим с дизайнерами и технологами все фотографии моих предков и попробуем воссоздать их философию и стиль. В продакшн, например, мы оживим фотографии через нейросеть и сделаем что-то красивое и классное», — делится Александр Бухнер.

Ближайшие планы предпринимателя — вывести продажи на точку безубыточности, а также расширять географию магазинов (Санкт-Петербург, Москва) и развивать экспортные продажи. В перспективе планируется увеличение аксессуарной группы и добавление детского и женского сегмента.