«Для меня это лучший подарок». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне своего юбилея попросил помочь подопечным тагильского фонда «Живи, малыш!»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 16 марта отпразднует 50-летие. Накануне юбилея в своём Instagram глава региона попросил не дарить ему подарки, а помочь 15 подопечным благотворительного фонда «Живи, малыш!».

«16 марта у меня день рождения. Каждый год я прошу вас не дарить мне подарков, а вместо этого помочь детям. Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями. Давайте поможем им. Для меня это станет лучшим подарком. Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь получили почти полсотни детей, а значит, мы с вами сделали счастливее десятки семей», — обратился губернатор к подписчикам.

По его словам, за шесть лет благодаря доброй традиции удалось собрать более 53 млн рублей, которые пошли на помощь подопечным разных уральских фондов, в том числе и тагильского. Как отметил Евгений Куйвашев, на его просьбу откликаются чиновники, спортсмены и другие известные люди региона.

Помочь тяжелобольным детям можно, отправив СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Узнать подробную информацию о деятельности фонда «Живи, малыш» и о том, какая помощь нужна, можно на официальном сайте организации.