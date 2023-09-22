«Для Лебяжки это красивый оазис спорта». В Нижнем Тагиле после реконструкции открыли спортплощадку школы № 10

Накануне, 21 сентября, в Нижнем Тагиле открыли спортивную площадку школы № 10 после реконструкции. Теперь вместо заросшего травой футбольного поля появилось многофункциональное место для занятий футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, лёгкой атлетикой и сдачи норм ГТО.

Оборудование для спортивной площадки приобретено в рамках областной программы «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года» и муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2025 года».

«В бюджете города на эти цели были предусмотрены средства в сумме 30 млн 963 тысячи рублей на условиях равного софинансирования из областного и местного бюджетов», — сказала заместитель начальника управления образования Татьяна Гура.

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что благодаря реализации национальных проектов и всесторонней поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства региона мечта детей и взрослых осуществилась. Он отметил, что Лебяжка превращается в современный благоустроенный район с красивой и удобной инфраструктурой, отремонтированными дворами, дорогами, спортивными площадками.

«Мы сегодня открываем очередную многофункциональную спортивную площадку. За пять лет мы сделали такие объекты уже в 15 образовательных учреждениях. На выходе у нас ещё одна площадка в школе № 32, которую мы капитально ремонтируем. В школе № 10 стадион ждали очень долго, и сегодня мечта детей и взрослых осуществилась. Пользуйтесь этим, берегите то, что сделано, занимайтесь спортом и будьте здоровы», — сказал глава города Владислав Пинаев.

Глава города также поделился, что в планах муниципалитета — капитально отремонтировать школы № 70 и 33 и оборудовать там многофункциональные спортивные площадки.

«Спортивный школьный стадион действительно преобразился, все помнят, какой он был раньше. Когда я учился здесь, то сам на нём занимался, позже и мои дети. Сейчас получился такой прекрасный стадион, большое спасибо за это», — отметил депутат городской думы, почётный гражданин Нижнего Тагила и выпускник школы Виктор Стариков.

Директор школы № 10 Татьяна Лекинская поблагодарила за реконструкцию спортивной площадки и отметила, что теперь для Лебяжки она стала оазисом спорта.

«Сегодня прекрасный спортивный праздник. Теперь, имея такой шикарный стадион, я желаю вам больших достижений в спорте. Не только на уровне района, но и города, региона и, может, даже России. Для Лебяжки это на самом деле красивый оазис спорта», — сказала Татьяна Лекинская.