Для инфекционной больницы, ЦГБ №1 Нижнего Тагила и санатория «Руш» закупили кислородные концентраторы

Фонд святой Екатерины купил для больниц Свердловской области 64 кислородных концентратора на сумму больше 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Техника уже поставлена в центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», психиатрическую больницу № 7 Екатеринбурга, Областную наркологическую больницу, медицинский центр «Бонум», городскую больницу № 1 и инфекционную больницу Нижнего Тагила, санаторий «Руш», Верхнепышминскую ЦГБ, Ирбитскую ЦГБ, Богдановическую ЦРБ, больницу медицинской реабилитации «Липовка» и Алапаевскую ЦРБ.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, помимо концентраторов, в ближайшее время в четырёх больницах области появятся системы кислородного газоснабжения.

Ранее фонд закупил для екатеринбургской станции скорой помощи 30 машин на базе Ford Transit, оборудованных самой современной медицинской техникой, и кислородную станцию.

Кислородные концентраторы используются в лечебно-профилактических целях — с их помощью проводят кислородную терапию для людей с лёгочной недостаточностью. Их можно подключить к имеющимся в медучреждениях аппаратам ИВЛ.