«Для финансовой помощи бизнесу была направлена беспрецедентная сумма — 18,4 млрд рублей в виде займов и поручительств». В Свердловской области подвели итоги 2023 года в сфере МСП

На пресс-ланче с участием представителей областного правительства, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и бизнес-сообщества обсудили состояние малого и среднего бизнеса в регионе. Мероприятие проходило в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна», меню на встрече полностью состояло из продукции уральских предпринимателей и самозанятых, которые получали поддержку фонда.

По итогам 2023 года число субъектов малого и среднего бизнеса в регионе выросло с 201 тысячи до 208,4 тысячи. Прирост плательщиков налога на профессиональный доход составил более 44%. По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, рост числа занятых в малом бизнесе — важный маркер благоприятной экономической ситуации.

«Работа с бизнесом строится в соответствии со стратегией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство”. У нас реализуются инструменты финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, эффективно работает инфраструктура, и это даёт свои плоды. В 2023 году через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства для финансовой помощи бизнесу была направлена беспрецедентная сумма — 18,4 млрд рублей в виде займов и поручительств. Годом ранее этот показатель составлял 7,4 млрд рублей», — отметил Дмитрий Ионин.

В 2024 году продолжат работать имеющиеся программы господдержки предпринимателей.

«2023 год был достаточно успешный в области малого и среднего предпринимательства. Это зависело во многом от активности наших предпринимателей. Я общался с бизнесом в муниципалитетах, чтобы увидеть, как чувствуют себя предприниматели за пределами Екатеринбурга, обсуждали актуальные для них вопросы. В этом году, исходя из запросов, было принято решение помимо встреч проводить больше мероприятий для бизнеса в городах Свердловской области. Это будет особенностью текущего года, из крупных мероприятий будем повторять “Финмаркет” и “Иннопром”», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

По его словам, будут организованы форумы и лектории для самозанятых и желающих начать своё дело, пройдут традиционные ярмарки продукции локальных производителей. В этом году к событиям планируют продолжить привлекать авторитетных экспертов регионального и федерального уровня.

В планах у СОФПП расширить площадки «Домны» и в конце лета торжественно их открыть. В 2023 году креативный кластер стал одной из главных площадок, где на практикумах и курсах повышали свои компетенции бизнесмены. В 2024 году эта практика сохранится. Так, по программе «Стартуй уверенно» до подготовки собственного бизнес-проекта хотят довести не менее тысячи начинающих предпринимателей.

«Год был по-настоящему прорывным по теме гарантийной поддержки. Мы побили собственный рекорд и выдали бизнесу поручительств на сумму 16,2 миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь в банках свыше 35,6 миллиарда рублей кредитов и гарантий. Прирост гарантийной поддержки составил 189%», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.