«Для чего строить новый стадион?» Депутаты и чиновники Нижнего Тагила не могут договориться, нужен ли городу новый спортивный объект 

На заседании постоянной комиссии по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики рассматривался вопрос о строительстве новых спортивных объектов в Нижнем Тагиле, в частности нового спортивного стадиона. Вопрос носит долгосрочный характер, так как объект хотели включить в план развития до 2030 года.

По мнению начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила Ирины Еремеевой, спортивная инфраструктура в Нижнем Тагиле и так достаточно развита.

«Пока строительство нового стадиона в городе не планируется, так как отсутствует земельный участок для него, нет разработанной проектной документации. Для чего строить новый стадион, если в принципе потребность по проведению соревнований мы обеспечиваем уже существующими спортивными сооружениями?» — заявила Ирина Еремеева, отметив также, что футбол в Нижнем Тагиле не развит на высоком уровне.

Депутаты настаивают на том, что городу необходим новый спортивный объект, так как количество желающих заниматься спортом в городе растёт, а мест не хватает. Стадионов, куда бы могли прийти поиграть в футбол любители, практически нет.

«Когда мы связываемся с руководителями спортивных учреждений, то нам говорят, что календарный план на весь год практически занят. Конечно, приятно осознавать, что у нас так много мероприятий проводится в спортивных учреждениях, но желающих заниматься тоже много. Мы ведём речь о перспективах на долгосрочный период», — отметил председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Гаджи Абдулов.

Чиновники же считают, что лучше завершить все начатые объекты и привести в порядок существующие, прежде чем заниматься разработкой новых проектов.

«Зачем нам распыляться и разрабатывать новые проекты, чтобы мы их потом отложили на полку. Любители поиграть в футбол могут заключать договора со школами и заниматься на их территории», — отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Пока вопрос остаётся нерешённым. Чиновники настаивают на капитальном ремонте уже существующих стадионов и спортивных объектов. По мнению Еремеевой, капиталовложения в новый стадион слишком велики и стоит дождаться финансирования по госпрограммам.