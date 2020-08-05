Дирижёр Михаил Голиков запустил медиаплатформу с классической музыкой

Дирижёр и руководитель оркестра «Таврический» Михаил Голиков запустил мультимедийную платформу Digital Orchestra by Golikov, где предполагается выкладывать видеозаписи концертов классической музыки, пишет «Коммерсантъ».

По словам близкого к проекту источника, стоимость проекта составила 1 млн долларов, средства предоставили меценаты — в частности, финансовую поддержку оказал «Газпром». Как рассказал сам Михаил Голиков, на платформе сначала появятся записи девяти симфоний Бетховена, в которых участвуют музыканты Большого, Мариинского, Михайловского и других театров; их съёмками занимался телеканал «Культура». Впоследствии библиотеку планируется расширять и привлекать к наполнению крупные зарубежные оркестры. Доступ к контенту будет бесплатным, подчеркнул Голиков.

По словам гендиректора канала TV BRICS и продюсера Digital Orchestra by Golikov Ильи Бачурина, конкурирующих проектов в этой сфере пока нет.

«Аудитория переходит в онлайн, и мы хотим создать там пространство и для классической музыки. В этом сегменте много событий, и пока они идут мимо цифровой аудитории. Мы планируем развивать на платформе блогерский контент и мастер-классы, куда будем вовлекать мировых звёзд классической музыки»,— добавил он.

Прямой монетизации платформы, по его словам, пока не предполагается, «это работа на будущее — собрать аудиторию, которая будет монетизироваться».