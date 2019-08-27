Директору оборонного завода в Екатеринбурге «заминировали» машину

27.08.2019 22:54
Вечером 27 августа в экстренные службы Екатеринбурга поступило заявление о предмете, похожем на мину, возле 144-го бронетанкового завода, который занимается ремонтом бронетанковой техники для воздушно-десантных войск, а также обслуживанием дизельных двигателей.
На вызов приехали специалисты службы взрывобезопасности «Урал-Вымпел», а также представители силовых ведомств.
Предмет, напоминающий взрывное устройство, лежал рядом с машиной директора предприятия. По информации источника Е1.ru, тревога оказалась ложной.
Фото:
официальный сайт завода