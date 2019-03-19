Директором «Тагилгражданпроекта» назначен бывший подчинённый замглавы города Владимира Юрченко

Директором МУП «Тагилгражданпроект» официально назначен Евгений Малекин, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета. Сегодня коллективу предприятия нового руководителя представил замглавы города по горхозяйству Владимир Юрченко. По мнению представителя мэрии, у Евгения Малекина имеется достаточный производственный опыт: в своё время он занимал должность главного инженера МУП «Тагилдорстрой», а позже занимался проектированием объектов в частной компании.

Напомним, 15 марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение уволить директора МУП «Тагилгражданпроект» Сергея Бобрецова «за неудовлетворительную работу муниципального учреждения».