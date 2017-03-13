Сегодня: Вт, 14 Марта, 2017 | USD 58.95 руб. 0.95   EUR 62.74 руб. 1.74   | -3 °C
14 Мар 2017 16:47 | Метки: Новости

Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии

Директора в прошлом крупнейшей региональной страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова на три года отправили в колонию общего режима, пишет E1.ru. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили два года занимать руководящие посты. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

По словам представителей областной прокуратуры, Меренков признан виновным в фальсификации финансовых документов учёта и отчётности, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В частности, суд установил, что Меренков знал об отсутствии у страховой компании достаточных активов, а также собственных средств, и что это может повлечь аннулирование Центральным банком РФ лицензии. При этом он вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчётность, а также неоднократно представлял такие сведения в Центробанк.

«Кроме того, с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков, будучи осведомлённым о назначении в страховую компанию временной администрации, предпринял действия по реализации недвижимого имущества стоимостью свыше 98 млн рублей, в том числе нежилых помещений в Екатеринбурге и Верхней Пышме, подземной автостоянки, и получении денежных средств от его продажи», – сообщили в прокуратуре.

Несмотря на то, что он уже нашёл покупателя, зарегистрировать сделку не удалось.

Отмечается, что решение суда может быть оспорено осуждённым.

Напомним, в декабре 2015 года Центробанк ввёл временных управленцев в страховую компанию «Северная казна». В марте 2015-го ЦБ приостановил действие лицензии учреждения, в компании начались массовые сокращения.

В конце апреля регулятор решил всё-таки отозвать лицензию у одной из самых крупных страховых компаний в регионе. В итоге многие клиенты так и не получили свои выплаты. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии

Рекомендуемые новости:

64x64
13.Мар.17 18:11 | Комментарии: 0

«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»

64x64
11.Мар.17 18:33 | Комментарии: 0

Средняя Ерзовка: беспощадная застройка и спасение Тагила от транспортного коллапса

64x64
10.Мар.17 15:18 | Комментарии: 0

Сильнейшая школа гребного слалома России боится лишиться единственной тренировочной трассы в Нижнем Тагиле

Лента новостей

Нижний Тагил провёл Континентальный кубок по лыжному двоеборью при пустых трибунах. Почему у россиян не получается делать из спорта прибыльное шоу? Нижний Тагил провёл Континентальный кубок по лыжному двоеборью при пустых трибунах. Почему у россиян не получается делать из спорта прибыльное шоу?
14.03.2017 | Комментарии: 0
Минюст собрался защитить россиян от «кредитной кабалы» Минюст собрался защитить россиян от «кредитной кабалы»
14.03.2017 | Комментарии: 0
Bosch отзовёт из России 30 тысяч плит из-за угрозы взрыва газа Bosch отзовёт из России 30 тысяч плит из-за угрозы взрыва газа
14.03.2017 | Комментарии: 0
Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии
14.03.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила отказалась отдавать УК «Губерния» самые проблемные дома ещё до конца аукциона Мэрия Нижнего Тагила отказалась отдавать УК «Губерния» самые проблемные дома ещё до конца аукциона
14.03.2017 | Комментарии: 0
Эксперты ВШЭ обнаружили «всеохватывающий позитив» в экономике России Эксперты ВШЭ обнаружили «всеохватывающий позитив» в экономике России
14.03.2017 | Комментарии: 0
Яровую признали самым медийным депутатом Госдумы Яровую признали самым медийным депутатом Госдумы
14.03.2017 | Комментарии: 0
Центробанк покупает себе неотложку Mercedes-Benz за 6 млн рублей Центробанк покупает себе неотложку Mercedes-Benz за 6 млн рублей
14.03.2017 | Комментарии: 0
Арбитражный суд признал «Центробувь» банкротом Арбитражный суд признал «Центробувь» банкротом
14.03.2017 | Комментарии: 0
Музей Исаакиевского собора отказался покидать помещение к Пасхе Музей Исаакиевского собора отказался покидать помещение к Пасхе
14.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов
14.03.2017 | Комментарии: 0
CNN показал фильм о «могуществе» Путина CNN показал фильм о «могуществе» Путина
14.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле участковый во время больничного задержал грабителя В Нижнем Тагиле участковый во время больничного задержал грабителя
14.03.2017 | Комментарии: 0
Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшится. «От области получен отказ в финансировании» Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшится. «От области получен отказ в финансировании»
14.03.2017 | Комментарии: 0
Совфед назвал «уткой» сообщения о российском спецназе на границе с Ливией Совфед назвал «уткой» сообщения о российском спецназе на границе с Ливией
14.03.2017 | Комментарии: 0
На Камчатке четверо моряков умерли от отравления метиловым спиртом На Камчатке четверо моряков умерли от отравления метиловым спиртом
14.03.2017 | Комментарии: 0
Музей Исаакиевского собора попросили выехать к Пасхе Музей Исаакиевского собора попросили выехать к Пасхе
14.03.2017 | Комментарии: 0
Минздрав изменил антитабачную концепцию Минздрав изменил антитабачную концепцию
14.03.2017 | Комментарии: 0
В Бурятии задержан замминистра природных ресурсов В Бурятии задержан замминистра природных ресурсов
14.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Пилот разбившегося в Чёрном море Ту-154 пытался посадить самолёт на воду «Ъ»: Пилот разбившегося в Чёрном море Ту-154 пытался посадить самолёт на воду
14.03.2017 | Комментарии: 0
Вице-президент ЕВРАЗа переехал на ПМЖ в Нижний Тагил с четырёхмесячной дочкой и котом Крымом Вице-президент ЕВРАЗа переехал на ПМЖ в Нижний Тагил с четырёхмесячной дочкой и котом Крымом
14.03.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» провёл первую игру 1/4 финала Кубка Братины ХК «Спутник» провёл первую игру 1/4 финала Кубка Братины
14.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Главой ФССП может стать полпред президента Михаил Бабич «Ъ»: Главой ФССП может стать полпред президента Михаил Бабич
13.03.2017 | Комментарии: 0
«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс» «Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»
13.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского
13.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости