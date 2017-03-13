Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии

Директора в прошлом крупнейшей региональной страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова на три года отправили в колонию общего режима, пишет E1.ru. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили два года занимать руководящие посты. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

По словам представителей областной прокуратуры, Меренков признан виновным в фальсификации финансовых документов учёта и отчётности, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В частности, суд установил, что Меренков знал об отсутствии у страховой компании достаточных активов, а также собственных средств, и что это может повлечь аннулирование Центральным банком РФ лицензии. При этом он вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчётность, а также неоднократно представлял такие сведения в Центробанк.

«Кроме того, с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков, будучи осведомлённым о назначении в страховую компанию временной администрации, предпринял действия по реализации недвижимого имущества стоимостью свыше 98 млн рублей, в том числе нежилых помещений в Екатеринбурге и Верхней Пышме, подземной автостоянки, и получении денежных средств от его продажи», – сообщили в прокуратуре.

Несмотря на то, что он уже нашёл покупателя, зарегистрировать сделку не удалось.

Отмечается, что решение суда может быть оспорено осуждённым.

Напомним, в декабре 2015 года Центробанк ввёл временных управленцев в страховую компанию «Северная казна». В марте 2015-го ЦБ приостановил действие лицензии учреждения, в компании начались массовые сокращения.

В конце апреля регулятор решил всё-таки отозвать лицензию у одной из самых крупных страховых компаний в регионе. В итоге многие клиенты так и не получили свои выплаты.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru