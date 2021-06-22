Директора предприятия из Нижнего Тагила будут судить за невыплату зарплаты 15 работникам

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Прогресс». Директор обвиняется в невыплате 15 сотрудникам зарплаты в прошлом году на сумму более 1,1 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура направила исковые заявления в суд о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате, которые удовлетворены судом. На текущий момент обвиняемый перечислил работникам свыше 211 тысяч рублей в счёт погашения задолженности по выплате заработной платы», — отметили в ведомстве.

По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.