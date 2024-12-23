Директора ООО «Агрокомплекс Горноуральский» оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Нижнетагильская природоохранная прокуратура осуществила проверку деятельности ООО «Агрокомплекс Горноуральский» после выхода в СМИ сведений о возможных нарушениях. В ходе проверки оценивались соблюдение норм экологического законодательства, охрана водных ресурсов, управление отходами и состояние сельскохозяйственных земель.

Обнаружилось, что предприятие работает с отходами I-V классов опасности, производит органические удобрения из свиного навоза и распределяет их на сельхозугодьях. Однако на 15 участках общей площадью 643 гектара были выявлены значительные превышения разрешённых концентраций загрязняющих веществ. Проверка показала, что нарушения возникли из-за несоответствий в технологии применения обеззараживающего биопрепарата, что привело к химическому и бактериологическому загрязнению почвы.

В связи с обнаруженными нарушениями природоохранный прокурор направил представление директору агрокомплекса с требованием устранить нарушения. Также были инициированы административные дела по нескольким статьям КоАП, включая повреждение земель и нарушение норм водопользования. По итогам рассмотрения дел директору компании были назначены штрафы на сумму 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Для компенсации ущерба экологии прокуратура подала иск в суд о рекультивации загрязнённых земель. Пригородный районный суд полностью удовлетворил все требования. Процесс восстановления земель и выполнение судебного решения находятся под контролем природоохранной прокуратуры.