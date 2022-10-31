Директора филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрея Калаушина лишили прав за пьяную езду

Мировой суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила на полтора года лишил водительских прав директора филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрея Калаушина за отказ от медосвидетельствования. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 9 июля Андрея Калаушина за рулём Toyota Land Cruiser на ГГМ остановил экипаж ДПС. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. На него был составлен протокол по ст. 12.26 ч. 1 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль был помещён на штрафстоянку.

«Во время рейдового мероприятия в субботу в дежурную часть отдела ГИБДД поступило сообщение о том, что по улицам ГГМ ездит автомобиль, водитель которого, предположительно, находился в неадекватном состоянии. На место выехали инспекторы ГИБДД и потребовали остановить автомобиль. Водитель не стал устраивать погоню и выполнил требование инспекторов. За рулём находился мужчина, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта, резкая окраска кожных покровов, проблемы с координацией и нарушение речи. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. В отношении него был составлен протокол об отказе от медицинского освидетельствования, автомобиль отправлен на штрафстоянку», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В АО «Облкоммунэнерго» тогда заявили, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка.