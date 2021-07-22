Директор «Телекона» и «Тагил-ТВ» Ирина Пудовкина зарегистрировалась на выборы в Законодательное собрание области

Тагильский медиаменеджер Ирина Пудовкина зарегистрировалась в качестве самовыдвиженца на выборы в Законодательное собрание Свердловской области. Эту информацию она подтвердила АН «Между строк».

Как рассказала Пудовкина, сейчас идёт сбор подписей в её поддержку. Всего тагильчанке необходимо собрать около 5 тысяч голосов жителей Тагилстроевского района.

«Я много лет работаю близко к политике и депутатам. И достаточно многое знаю и понимаю — и с точки зрения СМИ, и с точки зрения людей. Информации много. Работу знаю и представляю, чем занимаются депутаты, поэтому решила попробовать свои силы», — рассказала Ирина Пудовкина.

Ирина Пудовкина — тагильчанка, ей 47 лет. По первому образованию она учитель математики и информатики, по второму — журналист и маркетолог. Пудовкина является директором телекомпаний «Тагил-ТВ» и «Телекон», учредителем ООО «Радио-Экофонд», ИА «Все новости», РА «Идея», ООО «Издательский дом “ИКАР”».

Ирина Пудовкина возглавила муниципальное «Тагил-ТВ» в декабре 2019 года, сменив на этом посту Сергея Лошкина. В «Телеконе» медиаменеджер в качестве руководителя работает с 2015 года.

Как сообщается на сайте телекомпании «Телекон», Ирина Пудовкина ведёт деловой блог в Instagram, увлекается рисованием, любит посещать театры и концерты, много путешествует и участвует в бизнес-турах.