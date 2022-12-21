Директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств стала почётным членом Российской академии художеств

Директору Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марине Агеевой присвоено звание почётного члена Российской академии художеств. Золотую медаль, мантию и академический головной убор ей вручил президент академии скульптор и живописец Зураб Церетели. Торжественная церемония состоялась в Москве. Об этом сообщает телекомпания «Телекон».

Сама Марина Агеева считает, что получить это звание ей помогла работа всего коллектива, изданные книги и выставки, организованные в стенах музея.

Почётное звание даст Нижнетагильскому музею изобразительных искусство ряд преимуществ. Например, в следующем году он примет выставку в честь 75-летия дипломатических отношений России и Индии, а в 2024-м будет организована экспозиция, посвящённая Египту.

Марина Агеева — музеевед и искусствовед. Член Союза художников с 1994 года, заслуженный работник культуры РФ. Родилась в Верхней Туре. С 1989 года возглавляет НТМИИ. В 2001 году стала победителем областного конкурса «Женщина года — 2001», была удостоена наград «Лауреат премии Главы города», «Лауреат премии Министерства культуры Свердловской области имени А. Клера». Автор множества публикаций. Награждена медалями «За достижения в культуре» и «За веру и добро».