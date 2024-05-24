Директор Нижнетагильского фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев награждён почётной грамотой губернатора Свердловской области 

Директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства Сергей Федореев награждён почётной грамотой губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев вручил эту награду за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и в связи с профессиональным праздником — Днём российского предпринимательства.

Сергей Федореев возглавляет муниципальный фонд поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле с 2019 года и руководит представительством Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в Горнозаводском управленческом округе. За эти годы фонд зарекомендовал себя в качестве надёжного и комфортного партнёра для тысяч предпринимателей и самозанятых граждан Нижнего Тагила, предоставляет широкий перечень услуг финансовой и нефинансовой поддержки. Так, только за 2023 год нижнетагильский фонд провёл более 300 консультаций по началу предпринимательской деятельности и помог сделать первые шаги в своём деле, а также выдал более 200 займов СОФПП предпринимателям и самозанятым. По количеству займов, выданных предпринимателям, нижнетагильский фонд занимает первое место среди аналогичных муниципальных институтов поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области.

Отметим, что в связи с Днём российского предпринимательства награды из рук губернатора получили ещё двое тагильчан: директор ООО «Иридиум» Сергей Королёв (почётное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области») и директор ООО «Рекламное агентство “Деловой стиль”» Евгений Лариошкин (почётная грамота губернатора Свердловской области).