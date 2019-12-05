Директор ФСИН поддержал идею о блокировке сотовой связи в колониях

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в интервью «Российской газете» поддержал инициативу о блокировке на территориях колоний сотовой связи.

По его словам, наиболее перспективный вариант — законодательный запрет сотовым операторам предоставлять услуги связи и беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, речь идёт о создании «тихих зон» в пределах колоний.

«Абоненты, находящиеся за пределами учреждений, пусть даже в непосредственной близости, никак не пострадают», — отметил глава ФСИН.

Калашников уточнил, что сейчас сотовую связь конкретно взятому заключённому (абонентскому номеру) могут отключить по закону «Об оперативно-розыскной деятельности», но он позволяет ФСИН требовать этого только в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

«В других случаях приостановить услуги связи на территории наших учреждений законодательство не позволяет. Поэтому и нужны соответствующие поправки», — пояснил Калашников.

Внести изменения в законодательство, чтобы начать блокировать сотовую связь заключённым, предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Предполагается, что сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определённых абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. В Минкомсвязи поддержали эту инициативу.