Директиву Кремля поздравить женщин «более творчески» чиновники проигнорировали. Мы сделали это за них (СТИХИ)
Накануне «Коммерсантъ» рассказал о рекомендации Кремля главам регионов подойти к поздравлениям с 8 марта более творчески, чем обычно, написать стихи, например. Но прислушались к просьбе единицы. Журналисты АН «Между строк» решили помочь чиновникам и на правах временных и непрофессиональных спичрайтеров написать поздравления тагильчанкам от их имени. На фото они такие, какими их хотят видеть женщины, – сильные, подтянутые, ну и полуобнажённые само собой.