Действительно выгодно. Тагильчанина удивила цена на специи

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин Михаил, который оказался очень удивлён ценой на специи в магазине «Пятёрочка» на Красном Камне.

«Стою вчера, выбираю специи и приправы, поскольку в этот день были приятные скидки. И вижу, что 15-граммовый пакетик с копчёной паприкой стоит почти 115 рублей. Я сначала не поверил своим глазам — сначала яйца бешено подорожали, сейчас паприка по цене золота. Проверил по штрихкоду — ошибки нет. Брать её, разумеется, не стал. Дома проверил на сайте производителя — 53 рубля за пакетик. Действительно, выгодное предложение», — говорит Михаил.

В службе поддержки сети магазинов «Пятёрочка» АН «Между строк» заявили, что никакой ошибке в ценнике нет.

«Когда поставщики повышают свои цены, это влияет на повышение цен в наших магазинах. Мы со своей стороны стараемся делать всё, чтобы нашим гостям было комфортно. Поэтому снижаются торговые наценки на многие товары, проводятся регулярные промоакции и предоставляются дополнительные скидки», — пояснили в «Пятёрочке».