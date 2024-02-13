Деятельность городской думы Нижнего Тагила в 2024 году за 2,9 млн рублей вновь будет освещать «Экорадио» 

Депутаты городской думы Нижнего Тагила потратят из бюджета на саморекламу в радиоэфире 2,9 млн рублей. В прошлом году PR депутатов на радио обошёлся муниципальному бюджету в 2,4 млн рублей. Контракт был заключён с радиостанцией «Экорадио», учредителем и директором которой является депутат городской думы действующего созыва Ирина Пудовкина. Стоимость одной программы, согласно договору, составляет 80 826 рублей. В этом году на освещение деятельности гордумы на радио был один претендент.



Радиопередачи будут выходить также до 25 декабря 2024 года, продолжительность программы — 1 час. Согласно документации, радиоканал должен подготовить программы о деятельности местного органа самоуправления и разместить их в прямом эфире. Также программа будет выходить в повторе. Транслировать передачу будут по вторникам, средам и четвергам по согласованию с заказчиком. Повторять выпуски планируют в утреннее время пятницы и субботы.



Журналистам радиоканала, который будет осуществлять услуги, необходимо посещать все заседания комиссий Нижнетагильской городской думы. Кроме того, каналу нужно будет согласовывать музыкальное оформление аудиоматериалов с заказчиком.

«Программа должна содержать констатацию фактов о деятельности городской думы и депутатов. Обязательное использование официальных комментариев представителей гордумы», — сказано в проекте контракта.



Напомним, что ранее администрация города заключила подобный контракт с сетевым изданием Tagilcity.ru и местным пабликом во «ВКонтакте» «[ТТ] Нижний Тагил».